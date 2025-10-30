Americký úder na další loď v Tichém oceánu zabil čtyři lidi, oznámil Hegseth
Armáda Spojených států ve středu podnikla vzdušný úder na další loď ve východním Tichém oceánu, přičemž zabila všechny čtyři osoby na palubě, oznámil na sociální síti X americký ministr obrany Pete Hegseth. Jednalo se podle něj o pašeráky drog. Počet obětí kontroverzní vojenské kampaně Washingtonu v Karibiku a Tichém oceánu tak vzrostl na nejméně 61.
Americká armáda úder podnikla v mezinárodních vodách, napsal Hegseth a k příspěvku připojil video malé lodi, jak se pohupuje na hladině. Následuje výbuch a plavidlo zachvátí plameny. "Naše zpravodajské služby měly informace, že tato loď, stejně jako všechny ostatní, byla zapojena do nelegálního pašování narkotik, plula po známé trase pro pašování narkotik a narkotika převážela, napsal šéf Pentagonu.
Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů uvádějí, že útoky, které USA zahájily v září, představují mimosoudní zabíjení nehledě na to, zda cílí na známé pašeráky drog. Washington podle kritiků nepředložil důkazy o tom, že oběti úderů pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy. Vláda rovněž čelí rozhořčení kvůli tomu, že o schválení vojenské kampaně nepožádala Kongres.
Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025
This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe
Středeční útok následoval poté, co americké údery na čtyři lodě v Tichém oceánu v pondělí zabily 14 lidí. Spojené státy požádaly Mexiko, aby se pokusilo zachránit jednoho přeživšího, ale mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ve středu oznámila, že pátrací akce selhala.
Pentagon v nedávné době posílil přítomnost americké armády v regionu na 10.000 vojáků v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Američtí představitelé ale podle deníku The New York Times anonymně říkají, že hlavním cílem vojenské kampaně je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Americký prezident Donald Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Oznámil také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím operovala ve Středozemním moři. čtk