Prezident Si: Čína a USA by se měly vyvarovat začarovaného kruhu odvetných opatření
Čína a USA by se měly vyvarovat začarovaného kruhu vzájemných odvetných opatření, řekl po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Jižní Koreji čínský prezident Si Ťin-pching. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun po jednání potvrdil, že americký prezident Donald Trump v příštím roce navštíví Čínu. Trump již uvedl, že do Číny přijede v dubnu.
Kuo také vyjádřil naději, že USA dodrží svůj závazek moratoria na jaderné zkoušky. Reagoval tak na dnešní oznámení, že Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Americký prezident to oznámil na své sociální síti krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyslovil přesvědčení, že Spojené státy budou dodržovat globální strategickou rovnováhu a stabilitu.
Donald Trump a Si Ťin-pching necelé dvě hodiny jednali v jihokorejském Pusanu, odkud poté šéf Bílého domu odletěl do Washingtonu. Si během setkání vyzval Trumpa, aby se obě strany soustředily na dlouhodobé zájmy spolupráce. Dodal, že rozhovory jsou lepší než konfrontace, a ocenil stabilitu americko-čínských vztahů.
Podle čínského prezidenta by hnací silou americko-čínských vztahů měly být obchod a ekonomika; obě strany by měly postupně zkracovat seznam vzájemných problémů a prodloužit seznam položek na seznamu spolupráce. čtk