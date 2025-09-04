0:00
Astrounat Brázda
Gaza

Izraelská ofenziva proti městu Gaza sílí. Dnešní útoky mají minimálně padesát obětí

Počet obětí dnešních izraelských útoků v Pásmu Gazy vzrostl na 53, a to především ve městě Gaza, uvedly podle agentury Reuters místní úřady. Podle svědků izraelské tanky pronikly v Gaze hlouběji na předměstí Šajch Radván, zatímco letecké údery zasáhly čtvrtě Tuffáh, Zajtún, Sabra a Šudžáija, píše Reuters.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy uvedlo, že dnes zveřejněný celkový počet palestinských obětí války v pásmu, který přesáhl 64.000, zahrnuje i přibližně 400 osob, které byly v minulosti vedeny jako pohřešované a nyní byly po ztotožnění prohlášeny za mrtvé, píše agentura AP.

čtk, tb

