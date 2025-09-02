Izrael vyzval obyvatele města Gaza, aby před plánovanou operací opustili své přístřešky a přesunuli se na jih Pásma Gazy
Arabský mluvčí izraelské armády dnes vyzval zbývající civilní obyvatele města Gaza, aby před chystanou rozšířenou ofenzivou na severu města odešli na jih Pásma Gazy. Informuje o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI).
Mluvčí Avichaj Adraee v příspěvku na X uvedl, že v pobřežní oblasti Mavásí dojde ke zlepšení humanitárních služeb, včetně lékařské péče a zajištění potravin a vody. Zároveň varoval, že přiblížení se nebo návrat do bojových zón, kde operuje izraelská armáda, ohrožuje civilisty na životech.
Podle nedávných zpráv se z přibližně jednoho milionu obyvatel města Gaza za tři týdny od oznámení Izraele, že civilistům nařídí evakuaci, přesunulo na jih jen asi 10.000 lidí, poznamenal ToI.
Izraelská vláda prosazuje plán obsazení celého města Gaza a jeho okolí jako cestu k úplnému zničení teroristického hnutí Hamás a nalezení zbývajících 48 izraelských rukojmích v pásmu, z nichž je ovšem více než polovina podle předpokladů armády už po smrti. Nejvyšší představitelé izraelské armády nicméně v minulosti vládu opakovaně varovali, že ofenziva ve městě Gaza může ohrozit životy ještě žijících rukojmích a způsobit nevratnou ztrátu pozůstatků těch mrtvých. V Izraeli značná část obyvatel požaduje ukončení války a dohodu s Hamásem, jež by umožnila návrat unesených.
Izraelská armáda zahájila po útoku Hamásu v říjnu 2023 ofenzivu v Pásmu Gazy, která podle tamního ministerstva zdravotnictví, ovládaného Hamásem, stála životy více než 63.550 Palestinců. Tyto údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, ale podle deníku The Guardian civilisté tvoří asi 80 procent z obětí. Počty zabitých Palestinců považuje OSN podle agentury AFP za spolehlivé.
čtk, tb