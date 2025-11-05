Izrael stále bojuje s Hamásem v polovině Pásma Gazy, řekl ministr obrany
Izraelská armáda stále bojuje se členy teroristického hnutí Hamás v části Pásma Gazy. Podle izraleských médií to potvrdil ministr obrany Jisrael Kac s tím, že se tak děje v takzvané žluté zóně, která představuje zhruba polovinu Pásma Gazy. V říjnu přitom bylo v Pásmu Gazy vyhlášeno příměří.
Příměří z 10. října fakticky rozdělilo Pásmo Gazy na dvě části, které odděluje takzvaná žlutá linie. Část území mezi touto linií a hranicemi s Izraelem a na jihu s Egyptem kontroluje izraelská armáda, prostor uvnitř pak Hamás a jeho spojenci. Zóna kontrolovaná Izraelem představuje podle dřívějších informací médií zhruba 53 procent území Pásma Gazy.
"Izraelská armáda působí bez omezení v žluté oblasti pod naší kontrolou, aby ničila tunely a zlikvidovala teroristy z Hamásu," uvedl ministr obrany Kac. Izraelská armáda ve středu také informovala o tom, že zabila dva muže, které označila za teroristy, při pokusu překročit žlutou linii. Podle ní představovali bezprostřední nebezpečí pro izraelské vojáky. Podobná oznámení izraelská armáda vydala i v jiných případech v předchozích týdnech.
Podle médií se v tunelech pod územím kontrolovaným Izraelem nachází na 200 ozbrojenců Hamásu. Spojené státy naléhají na Izrael, aby jim umožnil odchod do oblasti pod palestinskou kontrolou, což zatím izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá, píše server The Times of Israel.
Izrael a Hamás se navzájem obviňují z porušování klidu zbraní, které začalo skoro před měsícem. V dalších fázích příměří by se měla dále zmenšit část Pásma Gazy pod izraelskou kontrolou. Kdy a jak se tak stane, je však nejisté. čtk