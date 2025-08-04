0:00
4. 8. 2025

Itálie pokutovala čínskou firmu Shein kvůli zavádějícím informacím o zboží

Italský antimonopolní úřad (AGCM) vyměřil čínskému internetovému prodejci oblečení Shein pokutu ve výši jednoho milionu eur - v přepočtu bezmála 25 milionů Kč. Firma podle úřadu poskytovala zákazníkům zavádějící informace o ekologických dopadech svého zboží.

"Tato známá značka, která působí v odvětví rychlé módy, uplatňovala zavádějící komunikační strategii ohledně vlastností a dopadu svých produktů na životní prostředí," uvedl úřad. Pokutu vyměřil firmě Infinite Styles Services, která sídlí v irském Dublinu a provozuje internetové stránky společnosti Shein v Evropě.

Podle AGCM firma na webové stránky umisťovala informace ohledně ekologické udržitelnosti a sociální zodpovědnosti, jež byly v některých případech obecné a vágní a v dalších případech zavádějící či neúplné.

Úřad pokutu vyměřil po dokončení vyšetřování, které zahájil loni v září. Společnost Shein v té době uvedla, že je připravena s italskými úřady spolupracovat a poskytnout potřebné informace.

Společnost Shein se dostala rovněž do hledáčku Evropské komise. Ta koncem května firmu vyzvala k uvedení obchodních praktik do souladu s právními předpisy Evropské unie na ochranu spotřebitelů a pohrozila jí pokutou. Podle výsledků šetření komise porušuje Shein evropská pravidla falešnými slevami, nátlakovými prodejními technikami a klamavými informacemi o možnostech vrácení zboží.

čtk, maf

