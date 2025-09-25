Itálie a Španělsko pošlou vojenské lodě, aby chránily plavidla, která vezou pomoc do Pásma Gazy. V izraelských vodách ale zasahovat nebudou
Itálie a Španělsko vyšlou další vojenské lodě na pomoc flotile propalestinských aktivistů, kteří chtějí doplout do Pásma Gazy. Uvádí to dnes média. Flotila se stala v noci z úterý na středu terčem útoku dronů, když se nacházela v mezinárodních vodách u Kréty. Vyslání první vojenské lodě Itálie oznámila již ve středu.
Italský ministr obrany Guido Crosetto dnes v Poslanecké sněmovně řekl, že Itálie vyšle další fregatu vojenského námořnictva na pomoc flotile. "Nejsme ale schopni zajistit bezpečnost flotily v momentě, kdy vypluje z mezinárodních vod a dostane se do vod jiného státu," uvedl Crosetto. Vedení flotily vyzval, aby přijala italský návrh, že její humanitární náklad pro Pásmo Gazy předá na palestinské území latinský patriarchát, odnož katolické církve v Izraeli a Palestině.
Vyslání vojenské lodě na poskytnutí pomoci flotile oznámil ve středu večer španělský premiér Pedro Sánchez. "Vysíláme loď, abychom zaručili, že v případě potřeby můžeme zachránit (španělské účastníky plavby) a vrátit je do Španělska," uvedl Sánchez. Podle něj loď vypluje dnes z přístavu Cartagena na jihu Španělska, který se nachází několik dní plavby od Kréty.
Akce propalestinských aktivistů, která má oficiální název Global Sumud Flotilla, sdružuje několik desítek lodí, jejichž cílem je doplout do Pásma Gazy a předat tam pomoc. Chtějí tak narušit námořní embargo, které vymáhá v oblasti Izrael. Při útoku v noci z úterý na středu bylo podle aktivistů poškozeno nejméně deset lodí, nikdo ale nebyl zraněn. Dřívější obdobné pokusy skončily zásahem izraelských vojenských jednotek.
čtk, tb