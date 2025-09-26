Airbnb prohrálo soud ve Španělsku, musí stáhnout desítky tisíc inzerátů
Soud v Madridu zamítl odvolání platformy Airbnb proti nařízení vlády, aby společnost stáhla několik desítek tisíc inzerátů na krátkodobé pronájmy nemovitostí ve Španělsku. Píší to dnes deník El País a agentura Europa Press. V uplynulých měsících španělské úřady nařídily Airbnb stažení asi 65.000 inzerátů, které nesplňovaly nová pravidla pro turistické pronájmy.
Platforma se odvolala proti dvěma ze tří rozhodnutí španělského ministerstva pro spotřebitele. V obou případech však soud rozhodl o zamítnutí odvolání. Naposledy se tak stalo tento týden, kdy soud rozhodoval o nařízení stáhnout zhruba 35.000 inzerátů.
Úřady odůvodnily své rozhodnutí tím, že inzeráty nesplňovaly nová pravidla pro pronájmy turistům. Nejčastěji neměly registrační číslo či v textu nebylo uvedeno, zda je majitel nemovitosti fyzická osoba či firma.
Airbnb inzeráty stáhla a tvrdí, že pronajímatelé začínají nová pravidla dodržovat. Platforma uvedla před několika týdny, že "velká většina aktivních inzerátů na Airbnb ve Španělsku již uvádí registrační číslo".
Podle španělského statistického úřadu INE se v zemi pronajímá pro turistické účely na 382.000 nemovitostí. Údaj, který zahrnuje i jiné platformy než Airbnb, je platný ke květnu letošního roku.
Španělská vláda se snaží různými způsoby omezit krátkodobé pronájmy pro turisty. Ty kabinet premiéra Pedra Sáncheze i velká část španělské veřejnosti vnímají jako činnost, která přispívá k růstu cen nemovitostí i pronájmů. Dostupnost bydlení podle průzkumů patří mezi hlavní obavy, které mají Španělé.
čtk, tb