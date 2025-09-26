0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10:25

Airbnb prohrálo soud ve Španělsku, musí stáhnout desítky tisíc inzerátů

Soud v Madridu zamítl odvolání platformy Airbnb proti nařízení vlády, aby společnost stáhla několik desítek tisíc inzerátů na krátkodobé pronájmy nemovitostí ve Španělsku. Píší to dnes deník El País a agentura Europa Press. V uplynulých měsících španělské úřady nařídily Airbnb stažení asi 65.000 inzerátů, které nesplňovaly nová pravidla pro turistické pronájmy.

Platforma se odvolala proti dvěma ze tří rozhodnutí španělského ministerstva pro spotřebitele. V obou případech však soud rozhodl o zamítnutí odvolání. Naposledy se tak stalo tento týden, kdy soud rozhodoval o nařízení stáhnout zhruba 35.000 inzerátů.

Úřady odůvodnily své rozhodnutí tím, že inzeráty nesplňovaly nová pravidla pro pronájmy turistům. Nejčastěji neměly registrační číslo či v textu nebylo uvedeno, zda je majitel nemovitosti fyzická osoba či firma.

Airbnb inzeráty stáhla a tvrdí, že pronajímatelé začínají nová pravidla dodržovat. Platforma uvedla před několika týdny, že "velká většina aktivních inzerátů na Airbnb ve Španělsku již uvádí registrační číslo".

Podle španělského statistického úřadu INE se v zemi pronajímá pro turistické účely na 382.000 nemovitostí. Údaj, který zahrnuje i jiné platformy než Airbnb, je platný ke květnu letošního roku.

Španělská vláda se snaží různými způsoby omezit krátkodobé pronájmy pro turisty. Ty kabinet premiéra Pedra Sáncheze i velká část španělské veřejnosti vnímají jako činnost, která přispívá k růstu cen nemovitostí i pronájmů. Dostupnost bydlení podle průzkumů patří mezi hlavní obavy, které mají Španělé.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy