Obviňování Trumpových oponentů pokračuje, ministerstvo spravedlnosti USA tvrdí, že exšéf FBI Comey spáchal dva trestné činy
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho ze dvou trestných činů. Agentura DPA uvedla, že se tak stalo po masivním tlaku prezidenta Donalda Trumpa na ministerstvo spravedlnosti, zatímco agentura AP hovoří o dosavadním vrcholu Trumpovy bezprecedentní kampaně odplaty vůči domnělým politickým nepřátelům. V americké historii je obvinění bývalého šéfa FBI výjimečné.
Čtyřiašedesátiletý Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, čelí obvinění z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. V případě usvědčení mu hrozí až pět let vězení.
"Mám zlomené srdce kvůli ministerstvu spravedlnosti, ale mám velkou důvěru ve federální soudní systém. Jsem nevinen. Ať je tedy soud. Uchovejme si víru," uvedl někdejší šéf FBI v reakci ve videu, které zveřejnil na instagramu. Comey působil už v administrativě republikánského prezidenta George Bushe mladšího.
Tiskové agentury poznamenávají, že obvinění přišlo jen pár dní poté, co republikán Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k důraznějšímu vyšetřování svých politických odpůrců. Agentury se přitom shodují, že se tak dramaticky stupňuje Trumpova odvetná kampaň proti lidem, kteří jej v minulosti kritizovali či vyšetřovali.
Trump zprávu o obvinění na sociální síti Truth Social uvítal. "Spravedlnost v Americe!" uvedl velkými písmeny svůj příspěvek. "Tolik škodil naší zemi, a tak dlouho. A teď se začíná zodpovídat za své zločiny proti našemu národu," napsal americký prezident, který Comeyho označil za jednu z nejhorších bytostí, kterým kdy byly Spojené státy vystaveny.
Trump hrozí svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad, uvedla agentura Reuters. Comey je ale prvním případem, kdy se Trumpově administrativě podařilo dosáhnout obvinění některého z nich. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Bondiové vyšetřuje i další Trumpovi kritiky, včetně newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové nebo Johna Boltona, který byl poradcem pro národní bezpečnost v době prvního Trumpova mandátu.
Obvinění vznesená proti Comeymu však podle agentury Reuters porušují normy, které se po desetiletí snažily chránit americké orgány činné v trestním řízení před politickými tlaky. Federální prokurátor ve Virginii, jenž byl pověřen vyšetřováním případu, minulý týden rezignoval, když o něm vyjádřil své pochybnosti, za což ho Trump kritizoval. Podle zdrojů Reuters obeznámených s případem také další pracovníci úřadu soukromě uvedli, že pro obvinění z trestného činu nejsou dostatečné důkazy.
Postup tvrdě kritizoval také Norm Eisen, což je bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy pro etiku a někdejší velvyslanec USA v Česku. "Donald Trump nařídil trestní stíhání svých politických odpůrců a ministerstvo spravedlnosti ho zkorumpovaně poslouchá," řekl. "Toto obvinění nese všechny znaky mstivého a neopodstatněného stíhání," dodal.
Trump od Comeyho odvolání v roce 2017 pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016.
Od ledna, kdy se Trump vrátil do úřadu, ministerstvo spravedlnosti zkoumá Comeyho výpověď v Kongresu z roku 2020, kdy reagoval na republikánskou kritiku vyšetřování této kauzy a popřel, že by schválil vyzrazení citlivých informací médiím. Podle ministerstva přitom Comey uvedl Kongres v omyl.
V minulosti byl z trestného činu obviněn Louis Patrick Gray, který byl úřadujícím šéfem FBI mezi květnem 1972 a dubnem 1973, tedy za vlády republikánského prezidenta Richarda Nixona. Obvinění souviselo s údajným schválením nelegálních vloupání, později ho byl ale zbaven.
