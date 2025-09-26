K debatě o budování unijního protidronového valu na východní hranici se připojilo i Slovensko s Maďarskem
Reakce Evropské unie na provokace musí být rozhodná, Rusko testuje unii i NATO, uvedl dnes komisař pro obranu Andrius Kubilius. Se zástupci několika států Evropské unie dnes diskutoval o obraně proti dronům podél celé východní hranice sedmadvacítky.
Úvodního jednání se zúčastnili zástupci sedmi zemí v první linii, tedy Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Polska, Rumunska a Bulharska, a pozvána byla rovněž Ukrajina. Vzhledem k dění v posledních dnech se připojilo i Dánsko a nakonec rovněž i Slovensko a Maďarsko, které zprvu ve výčtu zúčastněných zemí nefigurovaly. Na online schůzce byl jako pozorovatel přítomný i zástupce Severoatlantické aliance. Jednání je reakcí na sérii narušení unijního vzdušného prostoru ruskými letouny a drony.
"Zeď proti dronům je součástí většího projektu, který nyní nazýváme Eastern Flank Watch," uvedl Kubilius na společné tiskové konferenci s finským ministrem obrany Antti Häkkänenem. Zástupci zemí v první linii se podle něj shodli na vybudování protidronové obrany, potřeba jsou zejména pokročilé systémy detekce dronů, ale i další technologie. Na podrobnějších technických plánech budou nyní členské státy EU pracovat společně s národními odborníky.
"Pro pobaltské státy a Polsko je prioritou mít účinný detekční systém pro drony, který v současné době chybí," prohlásil Kubilius. Dnes si podle něj účastníci schůzky vyslechli rovněž zajímavou prezentaci ukrajinského ministra obrany Denyse Šmyhala. "Ukrajinská zkušenost je přidanou hodnotou a můžeme z ní čerpat," dodal komisař.
čtk, tb