Írán: Krize v Hormuzském průlivu nemá vojenské řešení
Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení, prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy či plynu ze zemí Perského zálivu, je od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu zablokovaný.
Arakčí řekl, že mírová jednání zprostředkovaná Pákistánem dosahují pokroku, zároveň ale varoval Spojené státy i Spojené arabské emiráty, aby se nenechaly zatáhnout do pasti začarovaného kruhu. Emiráty v pondělí čelily vzdušnému útoku, který způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře. Ve Fudžajře ústí ropovod, kterým přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu v Hormuzském průlivu.
Íránské útoky se zdají být odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovuotevřít strategický Hormuzský průliv. Trump v neděli oznámil, že od pondělí začnou americká válečná plavidla doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu. Operaci označil jako Projekt Svoboda. Podle Arakčího se ale operace dostala do patové situace.
Americká armáda nicméně uvedla, že úžinou s podporou torpédoborců propluly dvě americké obchodní lodě; neupřesnila však, kdy se tak stalo. Teherán tvrdí, že to nebylo v posledních hodinách. Trump v souvislosti s operací varoval Írán, že ho zcela zničí, pokud bude útočit na americká plavidla.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě.