V Českém Švýcarsku v boji s ohněm dál pomáhají vrtulníky, počet hasičů se snížil
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370..
Les se rozhořel mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše okolo 100 hektarů, při největším požáru v národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha desetkrát větší. Plochu se po lokalizaci současného požáru podařilo snížit na 20 hektarů. V oblasti bylo 542 hasičů a osm vrtulníků, které provedly 446 shozů. Na místo dostaly přes jeden milion litrů vody. Dnes bude podle mluvčí pomáhat ze vzduchu šest strojů, dva armádní, dva policejní a dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska s velkokapacitními bambivaky.
Díky moderním technologiím, jako jsou drony a statické kamery, se přes noc podle mluvčí dařilo objevovat skrytá ohniska požáru, která následně v náročném terénu hasiči likvidovali. Nadále platí, že ošetřen byl kvůli přehřátí jeden hasič. Na své základny se už v pondělí vrátily jednotky z Pardubického kraje a v úterý lokalitu opouštějí hasiči z Prahy a Plzeňska. V Českém Švýcarsku stále pomáhají profesionálové ze Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. Na místě jsou také dobrovolné jednotky.
Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území národního parku platí nejvyšší stupeň požárního rizika, což pro návštěvníky znamená, že se mohou pohybovat pouze po značených stezkách a nemohou tam pobývat v v noci.
Do Českého Švýcarska míří ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Chce jednat o rozsahu škod způsobených požárem.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.