Fico mluvil v Jerevanu se Zelenským. V Moskvě se potká s Putinem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí v Jerevanu na okraj summitu Evropského politického společenství sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že hovořili o spolupráci v řadě oblastí či o vzájemných návštěvách. Vyjádřil také vděčnost za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
Fico po schůzce novinářům řekl, že další společné jednání vlád obou zemí bude v Bratislavě nebo v Kyjevě. Zopakoval, že se Zelenským se rozcházejí v názorech na některá témata a že Slovensko nadále nebude zdarma dodávat zbraně Ukrajině. Ta se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Členství Ukrajiny v EU odmítla nejmenší slovenská vládní strana SNS, která v této souvislosti chce záruky od Fica.
"Ukrajina je otevřena konstruktivnímu dialogu se Slovenskem a má zájem na rozvoji silných vztahů," napsal Zelenskyj, jehož země byla se Slovenskem letos několik měsíců v ostrém sporu kvůli ropovodu Družba. Ten podle Kyjeva v lednu poškodil ruský útok, Bratislava ale tvrdila, že Ukrajina s obnovením tranzitu ropy na Slovensko z politických důvodů otálí.
Zelenskyj ve svém příspěvku, který doprovodil krátkým videem ze setkání, také poznamenal, že s Ficem jednali i o možném zasedání společné mezivládní komise v blízké budoucnosti nebo o členství Ukrajiny v EU. "Je důležité, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie a je připravené nám na této cestě pomoci. Jsem za to vděčný," napsal ukrajinský prezident.
"Jsme sousedé, musí nám záležet na dobrých vztazích, byť se v lásce s panem Zelenským nemáme," řekl po schůzce Fico, který Zelenského dříve kritizoval nejen v souvislosti s uvedeným přerušením dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, ale také kvůli rozhodnutí Kyjeva neprodloužit s Ruskem smlouvu o tranzitu jeho plynu přes Ukrajinu.
Fico se v souvislosti s podporou integračních ambicí Kyjeva dostal do sporu s koaličním partnerem SNS. "Slovenská národní strana je přesvědčena, že předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico nemá žádný mandát k tomu, aby ve jménu Slovenska říkal, že Ukrajina bude podporována při vstupu do Evropské unie," uvedl předseda SNS Andrej Danko. Od Fica bude strana podle něj žádat ujištění, že do příštích parlamentních voleb na Slovensku, které jsou plánovány na září příštího roku, nebude ministerský předseda hlasovat pro vstup Ukrajiny do EU. V opačném případě je SNS podle Danka "připravena jít na hranu politické zodpovědnosti".
Fico a Zelenskyj jednali také o vzájemné návštěvě. V sobotním telefonátu Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva a slovenský premiér ukrajinského prezidenta zase do Bratislavy. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze.
Před novináři už ale Fico o případné návštěvě Kyjeva nehovořil a tvrdil, že prioritou pro něj je společné jednání vlád obou zemí. Slovenský premiér sice řekl, že další společné jednání obou kabinetů bude v Bratislavě nebo v Kyjevě do konce června, vzápětí ale dodal, že slovenská strana se pokusí o zorganizování této schůzky ve slovenské metropoli. Dodal, že nehodlá dělat laciná gesta.
Od ruské invaze do sousední země Fico navštívil Moskvu opakovaně a chystá se tam i letos 9. května na připomínku konce druhé světové války. V plánu má také schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stejnou návštěvu Fico uskutečnil i loni, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO.