Chřibská věří, že požár v Českém Švýcarsku hasiči dostanou pod kontrolu
Zápach ze spáleniště z požáru v Českém Švýcarsku je cítit až u obytných domů. Obyvatelé Chřibské jsou na občasné menší požáry v národním parku zvyklí, tentokrát byl ale oheň blízko. Hrozila evakuace domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Starosta Jan Machač (nez.) obyvatele uklidňuje. Věří stejně jako další, že se hasičům podaří dostat požár v komplikovaném terénu pod kontrolu.
Hořet začal les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Oheň se rozšířil na zhruba 100 hektrarů. Hasiči museli natáhnout kilometry hadic, aby se dostali k ohniskům. Na místě se jich střídá okolo 400 z různých koutů Česka. "Dnes ve 2:30 jsme vyráželi od Pardubic. Od šesti hodin jsme tu nasazení. Hašení je náročné, jsou tu kopce, taháme hadice, je to dřina. Vše komplikuje vítr, je tu prach, velké množství sazí. Lehce to tu víří vrtulníky. To vše se sčítá, je to náročné na organismus," řekl hasič Jaroslav Kacálek.
Teplota v Chřibské dnes vystoupala na zhruba 24 stupňů Celsia, hasiči přitom mají na sobě veškerou výstroj. "Ale starají se o nás velice dobře. Máme super servis od hasičů i správců národního parku," uvedl Kacálek. Pomoc jim nabídli i místní. Město uspořádalo sbírku nápojů, které shromáždili lidé v infocentru.
Obavy občané mají, nicméně hasičům podle starosty plně důvěřují. "Lidé jsou ostražitější. Sice jsme tu zvyklí na to, že se v parku stále něco děje, nějaké menší zásahy nebo cvičení, ale tentokrát je to opravdu blízko," uvedl starosta, který po vypuknutí požáru objížděl rekreační chaty, které jsou ohni nejblíž. "Chtěli jsme být připraveni, pokud by byla nutná evakuace. Naštěstí se to nestalo. Informace máme od hasičů i od správy parku, ty pak předáváme dál občanům," uvedl starosta.
Hasiči, kterým po celý den dnes pomáhají vrtulníky, věří, že se jim podaří dostat oheň plně pod kontrolu ještě v pondělí.