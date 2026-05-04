Británie jedná o svém připojení k unijní půjčce Ukrajině
Británie by se mohla připojit k půjčce ve výši 90 miliard eur, kterou se chystá Evropská unie poskytnout Ukrajině. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že jeho vláda jedná o účasti Londýna na unijní půjčce Kyjevu, přičemž část peněz by mohla být vynaložena na pořízení britských zbraní. Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.
"Zahajujeme jednání s EU, abychom zajistili, že Ukrajina dostane vybavení, které potřebuje k obraně své svobody. Zároveň poskytneme příležitosti britskému průmyslu plně se zapojit," sdělil britský ministerský předseda novinářům v Arménii, kde se účastní summitu Evropského politického společenství.
Po bilaterálním jednání Starmer společně s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen uvedli, že britská účast na půjčce by představovala významný krok vpřed ve vztazích mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti obranného průmyslu. Británie z EU vystoupila v roce 2020. V poslední době - kdy jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa zpochybňuje transatlantické vazby - ale roste potřeba silnějších vazeb mezi Británií a EU.
Evropská unie definitivně schválila půjčku Kyjevu v dubnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy řekl, že by si přál, aby jeho země dostala první peníze v květnu či červnu. Půjčka by měla pokrýt ve velké míře ukrajinské výdaje na obranu.
Británie patří k předním podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi. Podle webových stránek britské vlády se Británie od začátku vlády zavázala k podpoře Ukrajiny ve výši bezmála 22 miliard liber.
Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.
Finance mají Kyjevu sloužit na rozpočtové i vojenské účely. Schéma úvěru umožňuje Ukrajině utratit za zbraně 60 miliard eur. Unijní země se přitom dohodly, že Kyjev by půjčku mohl využít k nákupu většího podílu zbraní od blízkých spojenců, jako je Británie, pokud by se tyto země na půjčce podílely.