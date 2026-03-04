Hegseth: USA v boji s Íránem drtivě a nemilosrdně vyhrávají
Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.
"Amerika vyhrává, rozhodujícím, devastujícím a nemilosrdným způsobem," uvedl Hegseth s tím, že operace trvají čtyři dny, ale Spojené státy budou v úderech pokračovat tak dlouho, jak uznají za vhodné. Americký prezident Donald Trump v minulých dnech zmiňoval čtyři či pět týdnů trvající útoky. Dosavadní dopady izraelsko-americké operace Hegseth označil za mimořádné.
"Mají to spočítané a vědí to," prohlásil americký ministr obrany o íránském režimu a dodal, že cílem USA je vedení "rozebrat, demoralizovat, zničit a porazit". "Nikdy to nebyl férový boj a není," uvedl Hegseth s tím, že USA rozdávají rány ve chvíli, kde je íránský režim na kolenou. "Další a větší vlny přijdou," avizoval o dalších amerických úderech s tím, že USA "teprve začaly". Spolupráci s Izraelem Hegseth označil za "závan čerstvého vzduchu" s tím, že je skvělé mít takto schopného a odhodlaného spojence.
Americký prezident Donald Trump podle Hegsetha rozhodnutím provést údery proti Íránu staví Spojené státy na první místo. "Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," řekl novinářům Hegseth s tím, že jako poslední se ovšem směje americký prezident. Ministr v této souvislosti bez podrobností uvedl, že USA "ulovily a zabily lídra jednotky, které se pokusila na prezidenta Trumpa spáchat atentát". Americká vláda v roce 2024 vznesla obvinění proti občanu Afghánistánu v souvislosti s údajným íránským plánem spáchat atentát na Trumpa ještě před jeho zvolením téhož roku. Vláda tehdy uvedla, že obviněný je v Íránu.
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil také Hegseth s tím, že že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války. "Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v bezpečí mezinárodních vod. Namísto toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt," řekl na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem.
O incidentu dnes informovalo také srílanské námořnictvo, které zachytilo nouzový signál íránského plavidla Iris Dena vyslaný u pobřeží města Galle na jihozápadě země. Ostrovní stát na místo vyslal záchrannou misi; ta už ale žádné plavidlo v oblasti nenašla, jen velkou ropnou skvrnu a mrtvé i živé námořníky.Podle srílanských úřadů na palubě íránské lodi, která směřovala z přístavu na východě Indie zpět do Íránu, bylo zřejmě 180 lidí, z nichž se zatím podařilo 32 zachránit. Nyní jsou v nemocnici v Galle.