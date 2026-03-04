Babiš: Emirates ve čtvrtek zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. Babiš na síti X uvedl, že do letadla bude český konzulát umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v cestovatelském systému ministerstva zahraničí Drozd a na repatriačním seznamu.
"Společnost Emirates začne od zítřejšího (čtvrtečního) rána každý den v 8:40 létat z Dubaje do Prahy a každý den tak přepraví 615 lidí. Organizaci má na starosti náš konzulát přímo na místě, který do letadla umisťuje občany registrované v systému Drozd a na repatriačním seznamu. Nejezděte, prosím, na letiště, aniž byste měli místo v letadle," uvedl premiér.
Podle informací ministerstva zahraničí bylo ke středě v zemích zasažených americko-izraelskými údery na Írán zaregistrováno v systému Drozd 5800 lidí, v úterý jich bylo zhruba 6400. Nejvíce Čechů zůstává ve Spojených arabských emirátech, kde jich ke středě podle Drozdu bylo 3405 lidí.
Vláda v uplynulých dnech vyslala pro Čechy do regionu repatriační letadla. Letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a středu ráno. Turisty cestující s cestovními kancelářemi evakuuje společnost Smartwings.
Ve středu vláda vyslala jeden letoun do Egypta, později má zamířit rovněž do Ománu. Zároveň ministerstvo zahraničí nabízí Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu, americký prezident Donald Trump je odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán na útok reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.