Macinka: Krizovou linku obsluhuje 14 lidí, systém Drozd je třeba modernizovat
Vláda podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) nepodceňuje situaci lidí uvízlých kvůli válečnému konfliktu na Blízkém východě. Speciální telefonická linka ministerstva zahraničí od soboty odbavila 3000 telefonátů, obvykle ji obsluhuje jeden až dva lidi, nyní telefonáty přijímá zhruba 14 proškolených pracovníků.
Macinka to řekl senátorům, kteří na podnět Starostů zařadili na dnešní schůzi horní komory bod o pomoci při repatriacích. Na dotaz ohledně fungování cestovatelském systému Drozd ministr uvedl, že je třeba ho rozvíjet.
Drozd podle Macinky přebrala vláda v nezmodernizovaném stavu. Slouží od roku 2009, není informačním rozhraním, ale informuje kolik lidí kde je, a umožňuje komunikaci s nimi, uvedl šéf české diplomacie. Význam systému se podle ministra ukázal během víkendu, kdy se počet v něm přihlášených lidí v regionu konfliktu narostl z 900 lidí na tisíce.
Macinka senátory požádal o smířlivý pohled na činnost vlády v unikátní situaci, kdy musí řešit návraty turistů hned z několika zemí. "Snažíme se pomáhat lidem v Jordánsku, Izraeli, který má úplně uzavřený vzdušný prostor, odvážet lidi z Egypta, Ománu, řešit situaci v Saudské Arábii, přesunout početnou skupinu z Kataru," vypočítal s tím, že nejpalčivější je zřejmě situace v Spojených arabských emirátech, kde je v Dubaji 3500 českých občanů.
Odkud bude od čtvrtka obnovena linka společnosti Emirates, ve spoji každý den přepraví do ČR 615 lidí. Do letadla bude český konzulát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v systému Drozd.
Všechny repatriační lety jsou nahlášeny do evropského repatriačního systému a je pravděpodobné, že budou zpětně proplacené, uvedl Macinka. Zmínil také, že na místě od lidí nebudou organizátoři letů vyžadovat peníze na letenky.
Podobným způsobem chce vláda dostat o víkendu několik stovek turistů ze Saudské Arábie a Kataru. Využití soukromých dopravců je podle ministra schůdnější kvůli tomu, že na rozdíl od vládou organizovaných letů nemusí čekat na souhlasy o přelet.
Vláda v uplynulých dnech vyslala pro Čechy do regionu repatriační letadla. Letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a ve středu ráno. Turisty cestující s cestovními kancelářemi evakuuje společnost Smartwings.
Senátorka z klubu STAN Hana Žáková, na jejíž popud Senát o repatriaci jednal, uvítala, že část občanů se dostala s pomocí do Česka. Ze situace je ale podle ní třeba se poučit. Komunikace ministerstva zahraničí a premiéra Andreje Babiše (ANO) nebyla podle Žákové koordinovaná, jednotná a nebyla aktivní. "Selhala spousta věci a například i systém Drozd," řekla senátorka.
Podle informací ministerstva zahraničí, bylo ke středě v zemích zasažených americko-izraelskými údery na Írán zaregistrováno v systému Drozd 5800 lidí, v úterý jich bylo zhruba 6400. Nejvíce Čechů zůstává ve Spojených arabských emirátech, kde jich k dnešku podle Drozdu bylo 3405 lidí.