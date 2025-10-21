Havlíček očekává, že o programu budou ANO, SPD a Motoristé jednat i o víkendu
První místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že ANO, SPD a Motoristé budou o programu jednat i o víkendu. V sobotu a neděli podle něj bude nutné vzájemně provázat dohody o jednotlivých kapitolách, které mají strany vznikající vládní koalice projednávat do pátku. Až půjde v pondělí předseda ANO Andrej Babiš na jednání s prezidentem Petrem Pavlem, mělo by být hotových 95 procent práce na programu, řekl Havlíček při příchodu na úterní kolo kolo vyjednávání ve Sněmovně.
V pondělí zástupci ANO, SPD a Motoristů jednali o kapitolách průmyslu, financí a obrany. v úterý mají probírat zdravotnictví, sociální věci, zemědělství a sport. "Je to tak, že tady domluvíme ty základní texty, uděláme určité kompromisy, potom to musíme provázat. Byl bych rád, kdyby se to podařilo do neděle, počítám, že pojedeme naplno celý víkend," uvedl Havlíček. Až půjde Babiš na Hrad, chce, aby byla práce z 95 procent hotová.
Přestože je Babiš tento týden na dovolené, podle Havlíčka dostává podrobné informace o vyjednávání o programu. "Jsme průběžně v kontaktu, vždy večer si zavoláme a řekneme ty hlavní informace. Pan předseda byl odpovědný za tu první část - vládní půdorys a klíčové posty, teď jedeme na expertní úrovni," uvedl Havlíček.
Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že jednání se zatím vedou ve velice dobré pracovní atmosféře. "Samozřejmě že u složitějších resortů to trvá několik hodin," řekl. Nevidí ale kapitolu, u které by se měly strany zaseknout. "U politicky nejcitlivějších věcí pro každou stranu se nám daří najít kompromis," uvedl. Strany své programy navíc vzájemně znají, takže vědí s čím počítat. Babiš podle Okamury předeslal, že si chce výsledky v pátek prostudovat, o víkendu by mohl být čas na to všechno detailně sepsat.
Okamura si umí představit, že strany se shodnou na zastropování maximálního věku odchodu do důchodu na 65 letech. V sociální oblasti se chce SPD soustředit na zvýšenou podporu pracujících rodin s dětmi. "Je potřeba nastartovat porodnost, chtěli bychom také řešit zneužívání dávek nepřizpůsobivými," řekl novinářům. Za důležité označil i zemědělství, které by měl vést expert za SPD. "Chceme se zaměřit na kvalitu a cenu potravin, ale také na podporu českých zemědělců," řekl.
Podle Havlíčka je nyní zdravotnictví ve stavu takřka před kolapsem. "Tato vláda na občany nachystala další léčku, chybí 15 až 20 miliard korun ve státním zdravotním systému," uvedl. V sociální oblasti má ANO připomínky k důchodové reformě vlády premiéra Petra Fialy, doplnil. "Docela se těším na diskusi ohledně sportu, tato vláda to podcenila, dává se na sport výrazně méně peněz a chybí tam nějaká koncepce," řekl Havlíček.
Poslankyně SPD Lucie Šafránková po jednání ke kapitole sociálních věcí novinářům řekla, že schůzka se nesla ve výborné atmosféře a týkala se důchodů či prorodinné politiky. Konkrétní výsledky ale s ohledem na dohodu všech stran nechtěla prozrazovat. "Přes víkend se to souhrnně dá všechno dohromady. V nejbližší době proběhnou všechna jednání a vše bude poctivě představeno a odprezentováno," uvedla. čtk