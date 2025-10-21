Ustavující schůze sněmovny začne 3. listopadu ve 14 hodin
Nově zvolená Poslanecká sněmovna se na své ustavující schůzi sejde v pondělí 3. listopadu ve 14:00. Na tento termín ji v souladu s jednacím řádem v úterý svolala někdejší místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Prezident Petr Pavel již dříve na tento den svolal zasedání Sněmovny. Schůzi bude Kovářová řídit až do zvolení nového předsedy Sněmovny.
Podle pořadu schůze složí slib nejprve řídící schůze a po něm ostatní poslanci. Návrh na volbu nového předsedy Sněmovny je až devátý bod programu. Poslanci musí předtím mimo jiné ustavit volební komisi, která bude volby ve Sněmovně organizovat, a mandátový a imunitní výbor.
Zasedání nové Sněmovny svolává prezident tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Ustavující schůzi svolává podle jednacího řádu bývalý předseda Sněmovny, pokud je opět zvolen poslancem. Dosavadní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) svůj poslanecký mandát už neobhajovala.
Podle jednacího řádu tak ustavující schůzi svolal nejstarší ze zvolených místopředsedů. Jednací řád počítá i se situací, že by se žádný z bývalých místopředsedů do Sněmovny nedostal. V takovém případě by schůzi svolal nejstarší zvolený poslanec. čtk