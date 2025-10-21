ODS na místopředsedu sněmovny znovu nominuje Skopečka
ODS bude na místopředsedu Sněmovny znovu nominovat ze svých řad Jana Skopečka, který tuto funkci zastával i v minulém funkčním období. Nebude naopak navrhovat kandidáta na funkci předsedy dolní parlamentní komory, kterou podle vznikající vládní koalice v čele s ANO zřejmě obsadí šéf SPD Tomio Okamura.
Klub ODS se podle jeho předsedy Marka Bendy shodl také na nominacích na předsedy sněmovních výborů, jejichž vedení mu ANO postoupilo. Do čela sněmovního bezpečnostního výboru vyšle ODS končící ministryni obrany Janu Černochovou, evropský výbor má vést do budoucna dosavadní ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Obě členky kabinetu budou moci do sněmovních funkcí nastoupit až po skončení svého vládního angažmá, tedy až po nástupu rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Do té doby by je podle Bendy zastupovali "převozníci".
"Na krátký čas, než se (nynější) vláda vrátí do poslaneckých lavic, bude naším nominantem na předsedu výboru pro evropské záležitosti Petr Sokol a naším nominantem na předsedu výboru pro bezpečnost bude Pavel Žáček," uvedl Benda. ODS připadlo také vedení sněmovního kontrolního výboru, jehož předsedou by se měl stát Jakub Janda. čtk