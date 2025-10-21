Vztahy v pražské zoo (jejíž ředitel Bobek odešel kvůli obvinění z šikanování podřízených) bude na zadání magistrátu řešit organizace Konsent
Magistrát vybral firmu, která bude řešit pracovní prostředí v pražské zoo. V poptávkovém řízení obdržel dvě nabídky, z nichž vybral tu výhodnější od organizace Konsent. Novináře o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ředitel zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou. Ze stejných důvodů oznámili odchod ze zoo i jeho tajemnice Renata Švejdová a náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru Šárka Nováková.
Úkolem Konsentu bude prověřit současnou situaci v zoo a napravit vztahy mezi zaměstnanci. Proškolit je o problematice bossingu a šikany a nastavit způsoby jejich řešení i prevence. "Situaci v Zoo Praha vnímám jako velice vážnou, proto vítám, že se šetření ujme organizace Konsent, která již realizovala podobné šetření pro Magistrát hl. m. Prahy. Vzhledem k velikosti příspěvkové organizace potrvá šetření několik měsíců," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).
Zoologickou zahradu nyní vedou náměstkyně Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová. Od 1. listopadu se řízení na 30 dní ujme šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Jedním z jeho úkolů bude vybrat zaměstnance, který městskou příspěvkovou organizaci povede od 1. prosince do ukončení výběrového řízení na nového ředitele. Návrh na vyhlášení výběrového řízení má Komrsková předložit radě do konce listopadu.
Někteří zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.
čtk, tb