Polsko zadrželo osm lidí podezřelých z přípravy sabotáží na ruskou objednávku
Polské bezpečnostní složky v posledních dnech v různých částech země zadržely osm lidí podezřelých z příprav sabotáží, uvedl na X polský premiér Donald Tusk. Varšava v minulosti opakovaně informovala o sabotážích nebo pokusech o ně, za nimiž podle ní stálo Rusko.
Tusk o zásahu kontrarozvědky ABW a dalších orgánů nezveřejnil prakticky žádné další podrobnosti. Napsal jen, že případ se vyvíjí a že pokračují operativní kroky. Tomasz Siemoniak, který ve vládě odpovídá za koordinaci tajných služeb, později uvedl, že případ se týká zjišťování polohy vojenských objektů a prvků kritické infrastruktury, přípravy prostředků pro diverzní akce a bezprostřední realizace útoků.
Siemoniakův mluvčí Jacek Dobrzyński řekl, že už v uplynulých měsících ABW zadržela celkem 55 lidí, kteří jsou podezřelí, že na objednávku Ruska pracovali proti Polsku a dalším zemím Evropské unie. Je mezi nimi 21letý Ukrajinec Danylo H., který bydlel nedaleko Varšavy a pracoval jako skladník. S dalšími dvěma Ukrajinci údajně vytvořili trasu, po které přes Polsko a Rumunsko na Ukrajinu posílali výbušné materiály. Danylo H. byl zadržen ve čtvrtek ve Varšavě, další dva Ukrajinci v Bukurešti. Na tomto případu Polsko spolupracuje s Rumunskem.
Polská prokuratura uvedla, že balíčky s trhavinou se měly během přepravy vznítit nebo explodovat. "Cílem plánovaných aktivit bylo zastrašit obyvatele a destabilizovat země Evropské unie, které podporují Ukrajinu," cituje agentura PAP z prohlášení prokuratury.
Podle Dobrzyńského jsou ruské tajné služby v Polsku neustále aktivní. "Polsko je v první linii, ... právě tady začínají jejich aktivity, právě tady se snaží získávat své agenty," uvedl.
Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński v rozhlasové stanici Radio Zet upozornil, že je nutné se připravit na to, že bude přibývat případů jako je sabotáž nebo získávání informací o kritické infrastruktuře. "Je evidentní, že Rusko vstoupilo do fáze studené války proti Evropské unii," prohlásil Kierwiński.
V červenci Tusk uvedl, že polské úřady zadržely 32 lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými tajnými službami za účelem sabotáží.
Až doživotí v Polsku hrozí 21letému Kolumbijci, který podle ABW na pokyn ruské tajné služby podpálil loni v květnu dva sklady se stavebninami. V Česku byl tentýž muž letos v červnu odsouzen k osmi letům vězení za žhářský útok na pražský dopravní podnik.