Deset sněmovních výborů pro vládu, osm pro opozici. A Pirátům, z vůle koalice a proti pravidlům, raději nic
Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedu pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou výborů. Vyplývá to z informací, které na dotaz ČTK sdělila předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Opozičním stranám má připadnout řízení osmi výborů, konkrétně volební koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a hnutí STAN. Piráti vyjdou podle představ pravděpodobné budoucí koalice naprázdno.
Nejsilnější ANO má mít předsedy zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru, a také výboru pro životní prostřední a mandátového a imunitního výboru, který by mohla znovu vést Helena Válková. Ke konci minulého volebního období stál v čele zahraničního výboru Richard Brabec (ANO). Brabec sice poslanecký mandát obhájil, ale vzdá se ho v souvislosti s tím, že je hejtmanem Ústeckého kraje. Zdravotnický výbor vedla Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), zemědělský Michal Kučera (TOP 09) a výbor pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN).
Hnutí SPD má obsadit předsednickou pozici hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru vždy stojí předseda Sněmovny, kterým by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura. Okamura vedl v minulém volebním období petiční výbor, hospodářský výbor řídil Ivan Adamec (ODS).
Motoristům by měla připadnout předsednická funkce v rozpočtovém a v ústavně-právním výboru. Rozpočtový výbor řídil v uplynulých čtyřech letech Josef Bernard (STAN), který už do Sněmovny nekandidoval. Předsedou ústavně-právního výboru byl Radek Vondráček (ANO).
Strany volební koalice Spolu by měli obsadit předsednické pozice šesti výborů. ODS má opět vést bezpečnostní výbor, který v minulém období řídil Pavel Žáček, kontrolní výbor a výbor pro evropské záležitosti. Předsedou kontrolního výboru byl Radovan Vích (SPD), který poslanecký mandát neobhájil. Výboru pro evropské záležitosti předsedal lidovec Ondřej Benešík, jenž nekandidoval.
KDU-ČSL by mělo připadnout řízení mediálního a sociálního výboru. V čele mediálního výboru byl v minulém období Patrik Nacher (ANO), pro kterého bude chtít ANO funkci prvního místopředsedy Sněmovny. Sociální výbor vedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), jenž se o místo v dolní komoře už neucházel. TOP 09 má připadnout předsednictví školského výboru, v jeho čele měl znovu stanout Matěj Ondřej Havel.
Zástupci hnutí STAN by měli vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu. Předsedou branného výboru byl v minulém volebním období Lubomír Metnar a správního výboru Ladislav Okleštěk (oba ANO).
Piráti nemají vést žádný výbor vzhledem k tomu, že je zástupci vznikající koalice pokládají za nejmenší stranu budoucí opozice. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 totiž počítají dohromady vzhledem k tomu, že tyto strany kandidovaly v koalici. Piráti tento postup pokládají za narušení zvyklostí a zásad poměrného zastoupení.
Předsednická pozice ve sněmovním výboru se váže s vyšším platem. Předseda letos pobírá 154.100 korun měsíčně. Místopředsedové mají 138.400 korun a poslanci bez funkcí 109.500 korun.
čtk, tb