Hamás měl předat Červenému kříži prvních sedm rukojmích, pak by měl propustit ještě čtrnáct
Palestinské teroristické hnutí Hamás dnes ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm z 20 živých rukojmích, které má dnes propustit na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informují o tom agentura AP i izraelská média. Informace o zdravotním stavu propuštěných, kteří byli v Pásmu Gazy drženi přes dva roky, nebyly bezprostředně k dispozici. Izraelská armáda přijetí první skupiny rukojmích zatím nepotvrdila.
čtk, tb