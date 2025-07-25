Firma Meta, která provozuje Facebook a Instagram, zastaví od října v Unii politickou reklamu
Americká technologická společnost Meta Platforms přestane od října letošního roku na území Evropské unie na svých platformách umožňovat politickou reklamu. Firma provozující sociální sítě Instagram a Facebook nebo on-line komunikátor WhatsApp krok zdůvodňuje právní nejistotou spojenou s novou unijní legislativou o transparentnosti a cílení politické reklamy (TTPA), která začne platit 10. října. Firma to dnes uvedla na webu.
Nová legislativa vyžaduje, aby technologické platformy jasně označovaly politickou reklamu, zveřejnily, kdo ji financuje, kolik stála a na které volby cílí. Jinak jim hrozí pokuty až do výše šesti procent z ročního obratu. Meta za loňský rok na tržbách získala přes 164,5 miliardy dolarů (přes 3,4 bilionu Kč).
Podobné rozhodnutí učinila už loni na podzim také společnost Google ze skupiny Alphabet, připomněla agentura Reuters. Google také reagoval na zmíněná nová unijní pravidla. Opatření TTPA je reakcí na rostoucí obavy z dezinformačních kampaní a zahraničního vměšování do voleb ve 27 členských státech EU.
čtk, tb