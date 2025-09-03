Fico možná navštíví Bělorusko. Tvrdí to alespoň tamní média. Už předtím dostal slovenský premiér pochvalu od Putina
Slovenský premiér Robert Fico by mohl navštívit Bělorusko. Uvedla to dnes běloruská média poté, co se šéf slovenské vlády v Pekingu sešel s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Také z jeho území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu.
"Premiér Slovenska požádal o stanovení termínu návštěvy Běloruska, aby projednal možné varianty spolupráce," napsal telegramový kanál Pul Pervogo, který má blízko k Lukašenkově kanceláři.
Připojené fotografie zachycují Fica v rozhovoru s běloruským vůdcem na oslavách konce druhé světové války v Pekingu.
Již v úterý se Fico v Pekingu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterému poděkoval za dodávky ruského zemního plynu, a vyslovil pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Slovenská opozice schůzku kritizovala.
čtk, tb