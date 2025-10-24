Fiala: Česká muniční iniciativa musí pokračovat
Český premiér Petr Fiala i řada dalších lídrů jsou přesvědčeni o tom, že česká muniční iniciativa podporující Ukrajinu by měla pokračovat. Fiala to uvedl po skončení čtvrtečního summitu EU v Bruselu. O muniční iniciativě ve čtvrtek hovořil i při bilaterální schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Česká muniční iniciativa je podle Fialy velmi úspěšný projekt, který pomáhal a pomáhá Ukrajině "vyrovnávat obrovskou převahu Ruska". "Máme už přísliby podpory pro další rok a považoval bych za obrovskou chybu a nerozum, kdyby se příští česká vláda od toho distancovala, nebo v tom nepokračovala," uvedl premiér. "Naopak si myslím, že je v tom potřeba pokračovat ještě intenzivněji, protože cesta k míru vede jenom skrze to, že budeme podporovat silně Ukrajinu ve všem, co potřebuje," dodal.¨
Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně, uvedl již dříve předseda hnutí Andrej Babiš, pravděpodobný příští český premiér. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod Severoatlantickou alianci. Iniciativu kritizovalo rovněž hnutí SPD a Motoristé, tedy subjekty, které nyní s ANO jednají o vytvoření nového českého kabinetu.
Česká muniční iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice. Podle informací ČTK se o muniční iniciativu a její fungování zajímá i Evropská komise a čeští zástupci tento týden měli setkání s šéfem kabinetu předsedkyně EK Ursuly von der Leyen. čtk