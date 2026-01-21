Europoslanci trvají na tom, že cestující mají dostat odškodnění při tříhodinovém zpoždění letu. Navrhovaná změna počítala se čtyřmi hodinami
Europoslanci chtějí zachovat právo cestujících na odškodné za tříhodinové zpoždění letu, prosazují jednodušší postupy při proplácení kompenzací a rovněž bezplatné kabinové zavazadlo. Vyplývá to z jejich dnešního hlasování ve Štrasburku. Evropský parlament tak odmítl loňské rozhodnutí unijních ministrů dopravy, podle kterých by cestující měli dostávat odškodné až po čtyřech hodinách zpoždění letu.
Pozici EP dnes podpořilo 632 europoslanců, 15 bylo proti a devět se zdrželo hlasování.
Europoslanci chtějí zachovat právo cestujících v letecké dopravě na nárok na odškodnění, pokud je let zpožděn o více než tři hodiny, pokud je zrušen nebo pokud jim je odepřen nástup na palubu, uvedl v prohlášení parlament.
Rada EU, jež zastupuje členské státy, naopak prosazuje, aby se odškodnění uplatňovalo až po čtyř- až šestihodinovém zpoždění v závislosti na délce letu. Europarlament je také proti snížení stávající výše odškodnění za narušení letu a navrhuje, aby byla kompenzace stanovena na 300 (asi 7300 korun) až 600 eur (přes 14 500 korun) v závislosti na délce letu. Vlády členských zemí chtějí stanovit odškodnění na 300 až 500 eur.
„Naše východisko je jasné: Jsme odhodláni zlepšit, nikoli oslabit práva cestujících v letecké dopravě. Trváme na tom, že snížení zpoždění má pro evropskou ekonomiku značný celkový přínos,“ uvedl zpravodaj návrhu, bulharský europoslanec Andrej Novakov z frakce Evropské lidové strany (EPP). „Spoléháme na to, že ministři dopravy EU přehodnotí svůj postoj, abychom společně našli vzájemně přijatelný výsledek. Občané to od nás očekávají,“ dodal.
Europoslanci rovněž prosazují zavedení předvyplněných formulářů pro žádosti o odškodnění a proplacení, aby se zjednodušilo zpracování žádostí a cestující a letecké společnosti se vyhnuli využívání agentur pro vyřizování pojistných událostí.
Podle návrhu by letečtí dopravci museli cestujícím, kteří zažili narušení cesty (zrušení či zpoždění), zaslat předvyplněný formulář do 48 hodin od incidentu (stanovisko Rady EU přitom vyžaduje předvyplněný formulář pouze po zrušení, nikoli po dlouhém zpoždění). Cestující by poté měli jeden rok na podání žádosti.
Pokud nyní členské země postoj europoslanců neakceptují, bude svolán takzvaný dohodovací výbor, jehož cílem bude najít shodu na konečné podobě návrhu právní normy.
čtk, tb