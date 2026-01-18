EU kvůli dění kolem Grónska a hrozbám od Trumpa svolává mimořádný summit
Předseda Evropské rady António Costa se rozhodl kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa svolat v nadcházejících dnech mimořádný summit EU. Jednání unijních prezidentů a premiérů je podle něj důležité za účelem další koordinace. Summit se uskuteční na konci týdne týdne, podle diplomatických zdrojů agentur velmi pravděpodobně ve čtvrtek.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že hovořila s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, německým kancléřem Friedrichem Merzem a italskou premiérkou Giorgiou Meloni. "Společně pevně stojíme za svým závazkem chránit suverenitu Grónska a Dánského království. Vždy budeme chránit naše strategické ekonomické a bezpečnostní zájmy," napsala na sociální síti X. "Těmto výzvám pro naši evropskou solidaritu budeme čelit s vytrvalostí a odhodláním," dodala.
Šéf unijních summitů uvedl, že vedl konzultace s členskými státy ohledně nejnovějšího napětí kolem Grónska, které potvrdily, že v EU panuje jednota, pokud jde o dodržování zásad mezinárodního práva, územní celistvost a národní suverenitu. Dále podle něj panuje jednota, pokud jde o solidaritu s Dánskem a Grónskem a jejich podporu.
Státy sedmadvacítky se rovněž shodují na "společném transatlantickém zájmu, pokud jde o mír a bezpečnost v Arktidě, zejména prostřednictvím NATO". Nová cla, kterými Trump hrozí šesti unijním zemím, pokud nezíská Grónsko, by podle států EU "narušila transatlantické vztahy a jsou neslučitelná s obchodní dohodou mezi EU a USA".
EU je připravena "se bránit proti jakékoli formě nátlaku," uvedl rovněž Costa s tím, že zároveň je připravena "pokračovat v konstruktivní spolupráci s USA ve všech otázkách společného zájmu". "Vzhledem k významu nedávného vývoje a za účelem další koordinace jsem se rozhodl svolat v nejbližších dnech mimořádné zasedání Evropské rady," uzavřel předseda Evropské rady.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Unie z hlediska obchodu funguje jako jednotná ekonomická zóna. Není tak zatím zcela jasné, zda tato případná americká cla budou mít dopad na celý blok.
Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.