Elektronické doklady jsou podle úřadů plně funkční
Systém eDokladů nyní opět plně funguje. Pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi, kdy byl systém přetížený a eDoklady nebylo možné aktualizovat. Vyplývá to z informací Digitální informační agentury na síti X. Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem od pátku prokazování totožnosti u současných sněmovních voleb, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas.
Dopoledne agentura uvedla, že pracuje na opravě registrací pro systém Android, pro iOS systém od rána fungoval. "Registrace na Android je již opravena. Pokud máte nadále problémy s eDoklady, využijte prosím kontakt na naši podporu: [email protected], nejspíš již nesouvisí se včerejšími potížemi," uvedla dnes před polednem agentura.
Volby do Poslanecké sněmovny dnes pokračují druhým dnem. Lidé mohou volit do 14:00.
V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohou lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800.000 lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.
čtk, tb