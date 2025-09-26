0:00
Astrounat Brázda
Když si Česko zvolí Ficovu cestu
07:55

Druhou noc po sobě bylo kvůli dronům uzavřeno dánské letiště. Podle úřadů za útoky stojí "profesionální aktér"

Vzdušný prostor nad letištěm ve městě Aalborg na severu Dánska byl v noci na dnešek zhruba na hodinu uzavřen kvůli podezření na výskyt dronů, informovala agentura Reuters s odvoláním na dánskou policii. Stalo se tak na stejném místě druhou noc v řadě.

"Vzdušný prostor nad letištěm Aalborg byl znovu otevřen v pátek (dnes) v 0:35 poté, co byl uzavřen kvůli podezření na aktivitu dronů," uvedla policie v příspěvku na síti X. Prostor nad letištěm byl uzavřen ve čtvrtek ve 23:40 kvůli podezření na zpozorování dronu v oblasti, sdělila policie dánské tiskové agentuře Ritzau.

Předchozí noci bylo letiště Aalborg, využívané pro komerční i vojenské lety, kvůli dronům v jeho vzdušném prostoru uzavřeno asi na tři hodiny. V pondělí večer bylo kvůli přeletu dvou až tří dronů uzavřeno letiště v hlavním městě Kodani.

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen ve čtvrtek řekl, že přelet dronů nad několika dánskými letišti z předchozí je dílem profesionálního aktéra a představuje systematickou hrozbu, kterou definoval jako hybridní útok různými typy dronů. Ministr zatím nedokázal říci, kdo za incidenty stojí. Dánská vláda zatím nerozhodla, zda požádá spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

čtk, tb

