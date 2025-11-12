Do čela rozpočtového výboru zvolili poslanci ekonoma Pikoru (Motoristé)
V čele sněmovního rozpočtového výboru stane v tomto volebním období zástupce nastupující vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ekonom Vladimír Pikora (48, Motoristé). Předsedou výboru ho dnes zvolili jeho členové. Protikandidáta neměl a v tajné volbě získal 25 hlasů od 26 členů výboru. V minulém volebním období vedl výbor představitel STAN a někdejší plzeňský hejtman Josef Bernard. Předsedy výborů musí v jejich funkcích potvrdit ještě plénum Sněmovny.
Výbor dnes také rozhodl, že v tomto volebním období bude mít pět místopředsedů. Stali se jimi Patrik Pařil (ANO), Miroslav Ševčík (nestraník za SPD), Jiří Havránek (ODS), Věra Kovářová (STAN) a Benjamin Činčila (KDU-ČSL). Neuspěla kandidátka Pirátů Vendula Svobodová, která získala jen dva hlasy dvou pirátských poslankyň, které jsou členkami výboru.
Pikora v minulosti působil se svojí bývalou manželkou a nyní rovněž poslankyní Markétou Šichtařovou ve společnosti Next Finance. Firmu posléze opustil. Do Sněmovny kandidoval jako jednička v Ústeckém kraji, kde získal téměř 2900 preferenčních hlasů. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze.
Rozpočtový výbor projednává hlavně návrh státního rozpočtu. Zabývá se i daňovými zákony, zákony týkajícími se třeba pojišťovnictví nebo bankovnictví a projednává například zprávy České národní banky. Zasedá zpravidla ve sněmovním jednacím sále. ok