Demokratickou političku Omar, proti které žene Trump své příznivce, napadl na mítinku muž
Americká demokratická kongresmanka Ilhan Omarová se při úterním setkání s občany v Minneapolisu, na němž odsoudila postup imigračních úřadů v Minnesotě, stala terčem útoku muže, který ji postříkal páchnoucí tekutinou. Informovaly o tom v noci na dnešek tiskové agentury, které připomínají, že tuto levicovou političku často nevybíravě kritizuje prezident Donald Trump, jenž tak naposledy učinil jen několik hodin před incidentem.
Videokamery na místě zachytily muže, jak k zákonodárkyni stojící za řečnickým pultem prudce přistoupí a vystříkne na ni proud tekutiny. Jeden z mužů poblíž ho popadne a srazí na zem, kde je útočník zpacifikován. Omarová po krátké odmlce pokračuje v projevu.
Minneapoliská policie uvedla, že podle policistů na místě muž nastříkal na Omarovou tekutinu neznámého původu pomocí velké injekční stříkačky. Policie jej okamžitě zatkla za napadení třetího stupně a na místo činu zavolala forenzní specialisty. Ujistila rovněž, že Omarová z útoku vyvázla bez zranění.
Omarová před incidentem kritizovala Úřad pro imigraci a cla (ICE) a ministryni vnitřní bezpečnosti (DHS) Kristi Noemovou. Rozsáhlá protiimigrační operace Trumpovy administrativy, která do Minnesoty v minulých týdnech vyslala na 3000 ozbrojených příslušníků imigračních úřadů a pohraniční stráže, podnítila protesty veřejnosti a vyžádala si životy dvou amerických občanů při střelbě federálních agentů.
"ICE nelze reformovat, nelze jej rehabilitovat, ICE musíme nadobro zrušit a ministryně DHS Kristi Noemová musí odstoupit, nebo čelit impeachmentu," prohlásila Omarová za potlesku davu s odkazem na podání ústavní žaloby za účelem odvolání z funkce. Nato k ní přistoupil muž, potřísnil ji a řekl: "Odstoupit musíš ty."
Levicovou členku Sněmovny reprezentantů somálského původu a islámského vyznání v minulosti často ostře slovně napadal republikánský prezident Trump. Na zasedání vlády v prosinci ji nazval "odpadem" a dodal, že také "její přátelé jsou odpad". V úterním proslovu v Iowě pak řekl, že jeho administrativa bude přijímat pouze takové migranty, kteří prokážou, že "dovedou milovat naši zemi". "Ne jako Omarová," dodal Trump.
čtk, tb