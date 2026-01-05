Delcy Rodríguez se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguez se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.
Rodríguezová složila přísahu při prvním zasedání parlamentu zvoleného v květnu. Funkci předsedy sněmovny obhájil její bratr Jorge Rodríguez. Parlament kontrolují provládní síly, zasedá v něm i několik představitelů opozice. Velká část opozice ale květnové volby bojkotovala, protože se podle ní se hlasování konalo v neférových podmínkách. Největší opoziční koalice PUD v pondělním prohlášení znovu uvedla, že parlament považuje za nelegitimní.
Venezuelský nejvyšší soud rozhodl po sobotním únosu Madura do USA, že Rodríguezá má zastávat funkci hlavy státu, aby zaručila správní kontinuitu a organizaci obrany země. Jako viceprezidentka již předsedala zasedání vlády. Na sociálních sítích vyzvala Spojené státy ke spolupráci v rámci mezinárodního práva.
Americký prezident Donald Trump již dal najevo, že po ní požaduje poslušnost. Má Spojeným státům umožnit dělat to, o co budou žádat zřejmě například v ropném průmyslu. Rodríguez není na rozdíl od ministra vnitra Diosdada Cabella uvedená v textu obvinění, kterému čelí Maduro a jeho manželka Cilia Flores.
Na pondělním zasedání parlamentu vystoupil i Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro, který je podobně jako Cilia Flores poslancem. "Dříve nebo později budou znovu s nimi, díky boji lidí uvnitř i za hranicemi země se vrátí," uvedl Maduro mladší o svém otci a nevlastní matce. Maduro mladší rovněž figuruje v obvinění, které bylo zveřejněno americkými úřady po zajetí jeho otce.
Rodríguez jmenoval do funkce v roce 2018 Maduro a politička jedné z vládních stran v této funkci zůstala i po předloňských prezidentských volbách, jejichž oficiální výsledek řada zemí počínaje Spojenými státy a Evropskou unií neuznala. Podle kritiků volební orgány nezveřejnily věrohodné a transparentní výsledky dokazující vítězství Madura. Spojené státy místo toho uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze, jehož tábor tvrdí, že právě on byl vítězem voleb. čtk