Dánsko, po sérii útoků na svá letiště, nejspíše ruských, zvyšuje ochranu své energetiky
Dánsko kvůli hrozbě sabotáže a hybridních útoků zvýšilo úroveň zabezpečení svých energetických zařízení, informovalo dnes podle agentury AFP dánské ministerstvo energetiky. Země v předchozích dnech zaznamenala opakovaný výskyt neznámých dronů u vojenských i civilních objektů, kvůli kterým muselo přerušit provoz i několik letišť.
"Obáváme se, že někdo ohrozí naše dodávky energie, a stát bez energie je stát, který nefunguje," uvedl dánský ministr energetiky Lars Aagaard. Dánské úřady zvyšují zabezpečení na druhou nejvyšší úroveň, což povede ke zvýšení dohledu a omezení přístupu k energetické infrastruktuře. Naposledy Dánsko přistoupilo k podobnému opatření v září 2022 po sabotáži plynovodu Nord Stream v Baltském moři.
Dánsko kvůli incidentům s bezpilotními letouny dříve zakázalo veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistilo bezpečnost neformálního summitu lídrů evropských zemí, který se bude v Kodani konat ve středu a ve čtvrtek. Dánské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že posílilo kapacity pro odhalování bezpilotních prostředků. Pomoc se zajištěním bezpečnosti Dánsku přislíbily Německo, Švédsko, Francie a dnes také Ukrajina.
Dánská vláda zatím neuvedla, kdo za incidenty stojí, podle dřívějších vyjádření ministrů má však tyto aktivity na svědomí profesionální aktér. Premiérka Mette Frederiksenová je označila za hybridní útok na svůj národ a naznačila možnou spojitost s přítomností ruských strojů ve vzdušných prostorech dalších evropských států. Rusko v prohlášení svého velvyslanectví v Dánsku tyto spekulace odmítlo.
"Za zvýšenou ostražitostí nestojí jen drony. Odráží to také celosvětový pohled na energetickou infrastrukturu a zvýšenou pozornost, která je jí věnována," vysvětlil Aagaard důvod zvýšení úrovně zabezpečení dánské energetické infrastruktury.
čtk, tb