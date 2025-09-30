Hamás studuje Trumpův plán pro Gazu, neslibuje rychlé rozhodnutí
Hamás v současné době studuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, diskuse o něm mohou ovšem trvat několik dní, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na dva zdroje blízké palestinskému teroristickému hnutí.
"Hamás dnes zahajuje řadu konzultací v rámci svého politického a vojenského vedení, a to jak uvnitř Palestiny, tak v zahraničí," uvedl jeden zdroj, který s AFP hovořil pod podmínkou zachování anonymity.
Bílý dům v pondělí zveřejnil dvacetibodový mírový plán, který počítá mimo jiné s klidem zbraní během několika dnů a s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Návrh po jednání s Trumpem v Bílém domě vyjádřil podporu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, nyní se čeká na reakci Hamásu.
"Vzhledem ke své složitosti by diskuse mohly trvat několik dní, zejména kvůli koordinaci komunikace mezi členy vedení a dalších hnutí, zvláště po izraelské agresi v Dauhá," uvedl zdroj AFP s odkazem na nedávný izraelský vzdušný úder mířený proti vedení hnutí v katarském hlavním městě. Dodal, že skupina zformuluje odpověď, která bude reprezentovat reakci Hamásu i "dalších hnutí odporu".
Mírový plán už v pondělí kritizovalo radikální hnutí Palestinský islámský džihád, které se v říjnu 2023 podílelo na teroristickém útoku na Izrael. Návrh je podle něj receptem na pokračování agrese proti Palestincům, informovala AFP.
Vysoce postavený člen Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP), další z menších radikálních organizací v Pásmu Gazy a spojenců Hamásu ve válce, pak dnes podle serveru The Times of Israel řekl, že Trumpův plán je "receptem na vedení války a její protahování, nikoli na její ukončení". Jde také podle něj o snahu oddělit Pásmo Gazy od palestinského územního celku.
Dvacetibodový plán vychází z toho, že Hamás do 72 hodin od vyslovení veřejného souhlasu Izraelem předá všechna rukojmí, zatímco Izrael propustí téměř 2000 vězněných Palestinců. V Pásmu Gazy má v budoucnu vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem. Plán dále předpokládá vytvoření Mezinárodní stabilizační síly, na jejímž vzniku budou spolupracovat USA s arabskými zeměmi a která by měla v pásmu převzít zodpovědnost za bezpečnost. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, má být zajištěn odchod do zemí, které je budou ochotny přijmout; ostatní příslušníci skupiny v pásmu budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
čtk, tb