Astrounat Brázda
Zvolí si Česko vládu hněvu?
AfD

Bývalý asistent poslance za Alternativu pro Německo dostal necelých pět let vězení za špionáž pro Čínu

Na čtyři roky a devět měsíců poslal dnes soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.

čtk, tb

↓ INZERCE