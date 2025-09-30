Bývalý asistent poslance za Alternativu pro Německo dostal necelých pět let vězení za špionáž pro Čínu
A tak se Rusové připravují na to, že v příštích letech ji budou platit ze svých vlastních kapes
Na čtyři roky a devět měsíců poslal dnes soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.
čtk, tb