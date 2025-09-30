Držitelé ruských diplomatických pasů budou mít zakázaný vstup do Česka, rozhodla o tom vláda
Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do Česka. Návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandiduje za Spolu) dnes schválila vláda, oznámil na tiskové konferenci. Netýká se to diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes ČR pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.
Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.
čtk, tb