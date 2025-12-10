Čeští divadelní ochotníci jsou novou památkou UNESCO
Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo české ministerstvo kultury a na síti X to uvedlo také samotné UNESCO. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na něj byly zapsány například jízdy králů, sokolnictví či modrotisk.
Amatérské divadlo představuje podle českého ministerstva tradici, která v českých zemích existuje nepřetržitě více než dvě století. Je součástí komunitního života, mezigeneračního sdílení a občanské angažovanosti. Opírá se o činnost velkého počtu souborů, festivalů a přehlídek po celé republice a také o rozsáhlou infrastrukturu vzdělávacích, metodických a podpůrných organizací. Podle ministerstva kultury tak jde o nejrozsáhlejší statek, který Česko na seznamu UNESCO nyní má.
"Je to ocenění živé tradice, která má v České republice hluboké kořeny a je neoddělitelnou součástí kulturní identity naší země. Hraní amatérského divadla je v České republice výjimečné rozsahem, kontinuitou i schopností reagovat na společenské proměny," uvedl ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS). . Zápis je podle něj uznáním práce tisíců amatérských divadelníků, kteří svou tvůrčí činností obohacují kulturní život ve městech i obcích po celém Česku.
Na přípravě nominace pracovalo ministerstvo kultury s Národním institutem pro kulturu, organizacemi sdružujícími amatérské divadelníky, odborníky a samotnými divadelními soubory. Na ministerstvu nyní vzniká projekt Amatéři sobě zaměřený na podporu a viditelnost této tradice. Jeho součástí budou v příštím roce oslavy a další akce, do kterých se zapojí amatérské divadelní soubory, přehlídky i festivaly.
čtk, tb