Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
včera 17:50

Česko vyhostilo běloruského diplomata. Podle kontrarozvědky pracoval pro tajné služby. BIS spolupracovala s kolegy z Rumunska a Maďarska

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Na síti X to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí, podle kterého se Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Diplomat má 72 hodin na opuštění Česka.

"Tento případ ukazuje, že nesmíme nechat Schengen zneužívat k nepřátelským aktivitám. Agenti krytí diplomatickými výsadami nesmí mít volný prostor k působení v celé Evropě. Budu dál prosazovat na evropské úrovni příslušná omezení, v prvé řadě vůči ruským diplomatům," řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).

BIS uvedla, že běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropě rozbila společně se zpravodajskými službami Rumunska a Maďarska.

čtk, tb

