Bič na agenty, nebo „gumový“ paragraf? Vládní návod na stíhání ruské páté kolony sklízí kritiku

Také podle expertů – třeba šéfa katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáše Gřivny – je nový paragraf nepřesný, což může nakonec přinést víc škody než užitku. „Uvádí se tam činnost pro cizí mocnost, aniž by se specifikovalo, co to má být. Druhá věc je, že je ten trestný čin předčasně dokonaný, tedy nemusí dojít k následku. Stačí, že to má pachatel v úmyslu. Podle mě je sporné, zda to vyhovuje požadavku na konstrukci trestních norem – aby byly dostatečně určité,“ vysvětluje profesor. „Tou neurčitostí dává paragraf značný prostor pro výklad. Mohlo by dojít k situaci, kdy si pod tím bude představovat někdo něco jiného, než měl zákonodárce v úmyslu. A bude to dopadat i na případy, na které by to dopadat nemělo,“ upozorňuje Gřivna.