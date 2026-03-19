Česká opatření proti střetu zájmů jsou nastavena dobře, odpovědělo ministerstvo Bruselu
Český systém prevence střetu zájmů je dobře nastavený, odpovědělo ministerstvo pro místní rozvoj Evropské komisi v reakci na dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Evropská komise chtěla také ujistit, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude plně vyjasněna.
Babiš letos v únoru vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel Babišovo jmenování premiérem.
Dopis Evropské komise získalo ministerstvo pro místní rozvoj 19. února, odpověď komise žádala do jednoho měsíce. Ministerstvo odeslalo reakci ve čtvrtek, tedy v nejzazší možný termín. Úřad podle své mluvčí komisi odpověděl na všechny dotazy a skutečnosti, o které se zajímala.
"Ministerstvo pro místní rozvoj dnes odeslalo odpověď Evropské komisi týkající se opatření proti střetu zájmů v souvislosti se jmenováním Andreje Babiše do funkce předsedy vlády ČR. V dopise jsme Evropskou komisi ujistili o tom, že český systém prevence střetu zájmů je systematicky nastavený a je pevnou součástí nastaveného systému řízení a kontroly," informovala mluvčí.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) minulý týden uvedla, že dopis Evropské komise byl zaslán přímo úřadu, nikoliv jí osobně. Nejednalo se tak podle ní o politický problém a do znění odpovědi nechtěla zasahovat. O celé situaci Mrázová nebyla a ani nechtěla být informována, řekla.
Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.