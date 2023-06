Bez ANO to nepůjde

Geoffrey Hinton

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Bez ANO by podle současných voličských preferencí nebylo možné sestavit sněmovní většinu. Tak zní závěr květnového modelu agentury Median, podle kterého by se do dolní komory navíc nemusely dostat tři z pěti vládních stran, pokud by kandidovaly samostatně: na pětiprocentní hranici nutné pro zvolení balancují STAN (6 procent), TOP 09 (5,5 procent) a KDU-ČSL (4 procenta). ODS a Piráti se naopak drží na své: podle Medianu mají 15, resp. 10,5 procenta voličské podpory. Stabilní čísla má i opoziční SPD.

ANO zaznamenalo oproti dubnovému modelu nárůst o 3,5 procenta na celkových 34,5 procenta. V přepočtu na poslanecké mandáty by tak získalo 87 křesel. Koalice by podle modelu měla jen o pět více a bez hlasů ANO či SPD by sněmovní většinu nezískala.

„Ono to má celkem čitelné důvody. Pětikoalice se více méně zmítá ve vnitřních rozporech, než se na něčem shodne, trvá to dlouho,“ vypočítává důvody ředitel agentury Median Přemysl Čech. Vláda Petra Fialy teď sklízí kritiku zejména za kroky kolem úsporného balíčku, resp. za jeho druhý díl, o kterém část koaličních politiků mluvila tak, že o záměru ministra financí Zbyňka Stanjury prosadit jej neslyšela.

Ředitel Medianu pozorňuje, že za nárůstem může být minimálně v případě ANO i efekt silného hráče, který přitahuje voliče. Menší protestní strany - Trikolora nebo PRO Jindřicha Rajchla – totiž na rozdíl od ANO neposilují, je tedy možné, že si Babišovo hnutí jejich případné voliče stahuje pod sebe. „Vypadá to jako logický závěr: ANO se daří deklarovaný cíl stát se hmatatelnou opozicí, která míří na vítězství ve volbách,“ shrnuje Čech.

ANO se daří i podle dalších výzkumů. STEM zveřejnil svůj květnový model již po představení úsporného balíčku a ANO má podle něho jen o procento méně, zatímco ODS by dosáhla na 14,5 procenta. I podle TEM na hranici volitelnosti balancují Starostové, TOP 09 i lidovci.

Ke stejnému výsledku u ANO došel rovněž Kantar. Ten ve svém dotazování bere v potaz, že koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zatím deklaruje chuť zopakovat tento projekt i v dalších sněmovních volbách v roce 2025 - a za květen jí naměřil 24 procent voličské podpory. František Trojan

Novou ústavní soudkyní by mohla být místopředsedkyně Městského soudu v Praze Veronika Křesťanová. Prezident Petr Pavel zaslal její nominaci do Senátu, který by měl o svém souhlasu rozhodnout do dvou měsíců. Rusko v noci proti Ukrajině vystřelilo z oblasti Kaspického moře 13 raket vzduch-země, ukrajinská protiletecká obrana všechny zničila. Americké vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky Titan nedlouho poté, co turistické plavidlo v neděli zahájila sestup k vraku Titaniku. Ve čtvrtek pobřežní stráž uvedla, že se našly trosky ponorky a že všech pět členů posádky je téměř jistě po smrti. Řecko čekají v neděli parlamentní volby, letos už druhé. Podle průzkumů má velkou šanci na úspěch opět konzervativní Nová demokracie expremiéra Kyriakose Mitsotakise, která zvítězila v květnových volbách. Nezískala však parlamentní většinu a její lídr odmítl jednat o koalici. Bouřky, které v noci přešly přes západní část republiky, byly mírnější, než očekávali meteorologové. Při striktním dodržování pokynu ministerstva zdravotnictví, aby byla umožněna přítomnost rodiče u dítěte, bude podle některých nemocnic omezena jejich kapacita. Země Evropské unie formálně přijaly jedenáctý balík sankcí proti Rusku, jehož cílem je především znemožnit Moskvě obcházení dříve zavedených omezení. České soudy stále častěji přistupují k ukládání peněžitých trestů. Loni se tento trest dotkl více než čtvrtiny všech odsouzených lidí. Po oznámení slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, že se příští rok nebude ucházet o druhý mandát, sázkové kanceláře na Slovensku největší šance na zvolení hlavou státu dávají bývalému ministrovi zahraničí Ivanu Korčokovi. Ten zatím kandidaturu na vrcholnou politickou funkci neohlásil, ale bude ji zvažovat. Tým brněnských vědců se přiblížil odpovědi na otázku, jak předcházet Alzheimerově nemoci a jak ji léčit: experti vkládají naději v látku homotaurin. Emmanuel Macron vyzval k novému mezinárodnímu zdanění, které by financovalo boj proti chudobě a klimatickým změnám. Ruská tajná služba FSB oznámila, že zadržela pět lidí, kteří chtěli za 3,5 milionu dolarů koupit kilogram radioaktivního cesia-137. Materiál prý měl být použit při incidentu namířenému proti Rusku. Peking zvýšil varování před horkem na červený, tedy nejvyšší stupeň. V mnoha částech hlavního města se teploty pohybují kolem 40 stupňů Celsia. Národní shromáždění Nigeru, bývalé francouzské kolonie, přijalo novou hymnu. Nahradí píseň La Nigérienne, kterou pro tuto zemi po získání nezávislosti v roce 1960 napsal francouzský skladatel.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter