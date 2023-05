Bachmut je v ruských rukou. Teď se ukáže, co symbolizuje

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Rusové – přesněji ruská armáda a soukromá žoldnéřská skupina Wagner - hlásí, že kontrolují území města Bachmut, o které se už deset měsíců vede krvavá bitva. Tedy spíš "území bývalého města Bachmut". Tam, kde před ruskou invazí žilo kolem sedmdesáti tisíc lidí, je nyní zcela zpustošený prostor, domy zničené či zcela srovnané se zemí dělostřeleckou palbou z obou stran. Ukrajina ruské zprávy rozporuje, nicméně trochu krypticky. Mluvčí ukrajinské armády hlásí, že vojáci stále brání malé části města, ale nejspíš jde o poslední zbytky domů na západě a severozápadě Bachmutu.

Vojenští analytici si dlouho lámali hlavu nad tím, zda má město pro ruské vedení jiný význam než politický a symbolický. Bachmut leží nedaleko souměstí Kramatorsk-Slavjansk, které je pro Ukrajinu skutečně velmi důležité, ale jinak byl logistický význam Bachmutu vždy sporný. A teď je ještě spornější, když je železniční i silniční spojení je zničené. Rozhodně se také nedá říct, že ruská armáda má nyní volnou cestu dál na západ.

Ukrajinské síly na západ od Bachmutu jsou opevněné a jim nahrává jim také terén: nad Bachmutem se z roviny Donbasu zvedají mírné kopečky, které slouží jako dobrá ostřelovací pozice. Ostatně sami ruští představitelé o žádném postupu nemluví; město je dobyté a tím se pro teď končí.

Druhá věc je, jestli mají ruské síly vůbec schopnost postupovat dál. Podle západních odhadů ztratili Rusové v bitvě desítky tisíc mužů (špatně i dobře vycvičených) a vystříleli miliony kusů cenné munice. To je i jedna z možných ukrajinských kalkulací, proč s takovým nasazením bránili město. Rusové k Bachmutu v posledních týdnech stahovali stále víc a víc mužů, které tu stejně rychlým tempem ztráceli. A vyčerpaná ruská armáda by se nebyla schopna ubránit plánované ofenzívě.

Je však otázka, jestli jsou takové předpoklady správné. Společně s bitvou v Bachmutu se Ukrajincům v posledních dnech dařilo postupovat na sever a jih od města a pomalu tak hrozit ruským vojákům obklíčením. Podle vyjádření ukrajinské armády se ale postup kvůli ruské obraně zpomalil. I kdyby tedy byla ruská armáda zcela vyčerpaná, stále efektivně bojuje. Ať tak či onak, současná ztráta Bachmutu, respektive vytlačení vojáků z jeho území, nebude pro ukrajinskou morálku znamenat velkou ránu.

Země před rokem za hrozných okolností a civilních ztrát ztratila Mariupol, město nepoměrně větší, důležitější a symboličtější než Bachmut. A stal se pravý opak: Mariupol je pro Ukrajince ztělesněním odporu. Poté, co se ruské síly po deseti měsících pomalého posunu vpřed – a nekončícího posměchu pro vojenskou neschopnost a drtivé ztráty - dostaly na západní okraj Bachmutu, tedy nejspíš bojová nálada Ukrajinců neupadne.

Pozorovatelům nezbývá než čekat, jestli a zda vůbec bude konec bachmutské bitvy souviset s ukrajinskou ofenzivou a zda zcela objektivně velké ruské vypětí u Bachmutu dokáže Ukrajina využít. Tomáš Brolík

Podle etické komise Národohospodářské fakulty VŠE v Praze její děkan Miroslav Ševčík neporušil školní etický kodex, když vystupoval na protivládních demonstracích včetně březnového pokusu strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Americká firma Meta Platforms známá dříve jako Facebook dostala od EU pokutu 1,2 miliardy eur za to, že odesílala informace o svých evropských uživatelích do USA, což odporuje pravidlům GDPR. Andrej Babiš podal ústavní stížnost na pravomocný verdikt, podle kterého se musí omluvit Janě Filipové za své výroky, že ona a další demonstranti na protibabišovských demonstracích byli zaplacení. „To je prostě nádherná novinka,“ komentoval bývalý šéfredaktor běloruské opoziční Nexty Raman Pratasevič rozhodnutí prezidenta Aljaksandra Lukašenky udělit mu milost – Pratasevič dostal původně osm let, k milosti zásadně pomohl slib neangažovat se už v politice. Na 55 milionů dolarů vyšla jedna letenka do čtyřčlenné posádky soukromé mise Axiom Mission 2 společnosti SpaceX, která odstartovala z Mysu Canaveral k Mezinárodní vesmírné stanici – dvěma Saúdským Arabům zaplatila let jejich vláda, jeden Američan si ji zaplatil sám, pozor na ně cestou dávala profesionální astronautka Peggy Whitson. Arménský premiér Nikol Pašinjan nabídl Ázerbájdžánu, že uzná Náhorní Karabach za jeho součást, pokud zajistí bezpečnost tamnímu arménskému obyvatelstvu. Útočník Realu Madrid Vinícius Júnior označil španělskou fotbalovou ligu a celou zemi za rasistickou poté, co o víkendu čelil rasistickým urážkám publika během zápasu ve Valencii, které ho natolik rozhodily, že byl po strkanici s protihráči vyloučen. Podle ovocnářů letos mrazy sníží úrodu ovoce v Česku zhruba o desetinu. „Bude hodně zajímavé sledovat, jak si Sparta bez vykartovaného Kuchty povede na Slovácku,“ uvedl komentátor České televize Pavel Čapek k šancím fotbalového týmu z Letné oslavit ligový titul už během tohoto víkendu.

