Babišova vláda schválila své programové prohlášení, postoj k válce na Ukrajině nedoplnila
Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválila své programové prohlášení. Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla koncem října, necelý měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy. Babiš po jednání kabinetu novinářům řekl, že text vláda schválila v původním znění. Funkce se ministři ujali po jmenování prezidentem Petrem Pavlem 15. prosince, s programovým prohlášením budou žádat příští týden Sněmovnu o vyslovení důvěry.
Mezi hlavní strategické směry řadí vláda levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému, což zahrnuje plán stanovit věk odchodu do důchodu na 65 letech. Mezi hlavní priority řadí vláda také bezpečnost a ochranu občanů.
Vláda bude plnění programového prohlášení pololetně veřejně vyhodnocovat, řekl Babiš. "Uděláme všechno pro to, aby se ČR stala nejlepším místem pro život na celé planetě. Tím neříkáme, že není dobrým místem pro život, ale mohla by být ještě lepším," dodal. Programové prohlášení pošle kabinet poslancům se žádostí o vyslovení důvěry, řekl premiér.
Pavel žádal, aby kabinet do dokumentu doplnil svůj postoj k ruské válce proti Ukrajině či plnění spojeneckých povinností v NATO včetně navyšování výdajů na obranu. Koalice se poté shodla, že programové prohlášení v souladu s těmito požadavky upravovat nebude. Podle Hradu šlo o doporučení a Pavel nepředpokládal, že se s ním koalice plně ztotožní.
Babiš v pondělí řekl, že koaliční rada vzala loni prezidentovo doporučení na vědomí, ale rozhodla se programové prohlášení neměnit. "Myslím, že se chováme v zahraniční politice transparentně," uvedl. Připomněl, že po volbách ještě před svým jmenováním premiérem jednal v Bruselu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, ale třeba i vánoční telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Máme jasné spojence a není žádná debata o tom, že by se něco měnilo," uvedl.
Programové prohlášení obsahuje závazek nezvyšovat žádné daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá i se zrušením poplatků za veřejnoprávní média, nová regulace by měla dopadnout na neziskové organizace. Dokument obsahuje i slib zavést celostátní referendum, vylučuje ale, že by se mohlo týkat členství ČR v EU a NATO.
Česko programové prohlášení označuje za svrchovaný členský stát EU a pevného spojence v NATO. EU ale podle dokumentu nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Kabinet v prosinci odmítl unijní migrační pakt a vymezil se proti systému emisních povolenek ETS 2. V prohlášení žádá také revizi Green Dealu, tedy evropské zelené dohody. V diplomacii se chce soustředit na obnovu vztahů ve Visegrádské skupině (V4), do které patří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko. čtk