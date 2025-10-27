0:00
0:00
Astrounat Brázda
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
09:15

Babiš je na Hradě, jedná s Pavlem o průběhu koaličních jednání, možná přijde i pověření sestavením vlády

Na Pražský hrad dnes krátce před 08:30 dorazil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Prezidenta Petra Pavla seznámí s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s hnutím SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Babiš při příjezdu s novináři nehovořil.

Vznik nového kabinetu je možný až po demisi toho nynějšího, která navazuje na ustavení Sněmovny. První schůze nově zvolených poslanců začne 3. listopadu.

ANO, SPD a Motoristé oznámili týden po volbách dohodu na rozdělení ministerstev. Jejich vláda by měla mít 16 členů, devět křesel má mít ANO, tři SPD, čtyři Motoristé. V posledním týdnu pak strany každodenně jednaly o jednotlivých okruzích programového prohlášení, které by měl Babiš dnes prezidentovi představit.

Místopředseda ANO Karel Havlíček o víkendu České televizi řekl, že vyjednávači stran se v zásadě dohodli na programu vlády a že pravděpodobný budoucí premiér Babiš s předjednanou podobou programu v zásadě souhlasí. Ve středu by se mohli nad celkovým zněním sejít představitelé budoucí koalice.

Prezident Pavel dříve uvedl, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Za zásadní při skládání vlády považuje principy, na kterých stojí demokratický stát a které zosobňuje ústava. Zmínil pevné zakotvení v Evropské unii, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v Severoatlantické alianci (NATO) či nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.

čtk, tb

