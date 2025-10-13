Babiš bude dnes s Motoristy probírat posty na sociálních sítích, které v minulosti psal Filip Turek
Zástupci ANO a Motoristů sobě dnes proberou aféru kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích. Předsedu Motoristů Petra Macinku a Turka pozval lídr ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš, jenž pokládá záležitost za závažnou. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něho nehledá.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají začít debaty o vládním programu.
Babiš v sobotním videu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Motoristé takovou možnost už dřív odmítli a jejich postoj se nezměnil. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici. Oznámil také, že Motoristé dnes podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají začít debaty o programu vlády.
čtk, tb