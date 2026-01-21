Americké úřady vyšetřují „znesvěcení svatyně“ – lidé protestovali proti pastorovi, který obhajuje násilí v Minnesotě
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování skupiny protestujících, kteří ve městě Saint Paul v Minnesotě v neděli narušili bohoslužbu v místním kostele. Protestovali proti pastorovi Davidu Easterwoodovi, jenž podle nich zároveň působí jako přední představitel pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Saint Paul. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem v úterý místního času (v noci na dnešek SEČ) podle amerických médií uvedla, že v příštích hodinách v případu dojde k zatýkání.
Na záběrech z protestu v kostele demonstranti skandují hesla jako „Pryč s ICE“ a „Spravedlnost pro Renee Good“, ženu, kterou jeden z příslušníků ICE 7. ledna zastřelil v Minneapolisu. Video zveřejnilo hnutí Black Lives Matter (BLM) Minnesota, které se na organizaci protestu podílelo. BLM vzniklo na protest proti policejnímu násilí na Afroameričanech. Good, která byla běloška, byla zastřelena jen několik ulic od místa, kde bělošský policista Derek Chauvin v roce 2020 při zatýkání zabil černocha George Floyda. Chauvin si odpykává 22letý trest vězení za vraždu.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že protestující v Saint Paul „znesvětili svatyni“ a že budou čelit vyšetřování kvůli porušování občanských práv. Americký prezident Donald Trump je podle stanice BBC označil za agitátory a povstalce.
Obvinění kvůli protestu by mohl čelit i někdejší moderátor stanice CNN Don Lemon, který nyní působí jako nezávislý novinář a který byl u protestu přítomen, píše CNN s odvoláním na federální představitele. Lemon CNN sdělil, že se ho účastnil jako novinář.
Kritici odsuzují způsob, jakým se ministerstvo spravedlnosti k zabití Good postavilo, uvádí CNN. Přestože Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně zahájil vyšetřování zastřelení Good imigračním agentem Jonathanem Rossem, ministerstvo spravedlnosti následně uvedlo, že Rosse nebude vyšetřovat. Místo toho zahájilo vyšetřování Rebeccy Good, vdovy po zabité ženě.
Vysoce postavený představitel ICE Marcos Charles podle CNN v úterý odmítl sdělit, zda bylo Rossovi po zastřelení Good nařízeno administrativní volno. „Je doma a zotavuje se,“ uvedl pouze Charles.
Federální představitelé tvrdí, že Ross střílel v sebeobraně, což odmítají úřady v Minnesotě, kteří zastřelení Good odsoudily. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování guvernéra Minnesoty Tima Walze a starosty Minneapolis Jacoba Freye kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Walz i Frey označují vyšetřování za pokus šikanovat politickou opozici.
čtk, tb