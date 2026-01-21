V prvním kole Senát žádného kandidáta či kandidátku na ombudsmanský úřad nezvolil
Senát v prvním kole tajných voleb žádného kandidáta na ombudsmana ze šesti nominovaných nezvolil. Ve druhém kole bude ještě dnes rozhodovat mezi čtveřicí finalistů. Stali se jimi zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm, právnička Eva Kostolanská z úřadu veřejného ochránce práv, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a někdejší ústavní soudce Jaromír Jirsa.
Favoritem je Jirsa, kterému zvolení už v prvním kole uniklo o čtyři hlasy. Obdržel jich 34 ze 75 odevzdaných. Před dvěma měsíci ale v Senátu neuspěl jako kandidát na dětského ombudsmana. Kostolanská dostala 30 hlasů, Šimáčková Laurenčíková o hlas méně. Pro Schorma hlasovalo 18 senátorů.
Nejmenší podporu měli mezi senátory konzervativní právník Jakub Kříž, pro kterého hlasovalo 13 senátorů, a advokát Jan Matys. Před šesti lety přitom patřil spolu se Schormem mezi senátní kandidáty na ombudsmana, nyní získal pouze pět hlasů. Kříž naopak neuspěl v Senátu už před čtyřmi lety jako kandidát na zástupce ombudsmana. Horní parlamentní komora tehdy dala přednost Schormovi.
Ombudsmana bude na šest let vybírat sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu navrhnou či navrhli ještě prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů. Ta už doporučila poslancům Schorma a Kostolanskou.
čtk, tb